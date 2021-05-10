القوات الإسرائيلية تصادر كافة مفاتيح المسجد الأقصى

المصدر: القدس - د ب أ

صادرت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، كافة مفاتيح المسجد الأقصى بالقدس، حسبما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وقال المركز، عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم، إن "قوات الاحتلال تحاول طرد مدير المسجد الأقصى وموظفي الأوقاف المتواجدين معه بالمكتب لإفراغ المسجد تماما".

وكانت الأوقاف الإسلامية قالت إن "قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ اليوم باحات المسجد دون أي سبب، وترفص السماح للأطقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان".

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