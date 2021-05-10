المدعي العام الإسرائيلي يطلب تأجيل جلسة بشأن حي الشيخ جرّاح

المصدر: القدس ■ رويترز

ذكر متحدث باسم وزارة العدل الإسرائيلية أن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت، طلب أمس، من المحكمة العليا تأجيل جلسة بشأن خطط لإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية.

وكان من المقرر عقد الجلسة اليوم الإثنين وسط تصاعد العنف، والقلق الدولي بشأن قضية الإخلاء في المدينة المتنازع عليها. وقال المتحدث إن المدعي العام طلب من المحكمة التأجيل لأسبوعين على الأقل، ريثما يدرس إمكانية المشاركة في الدعوى.

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