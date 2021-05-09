إصابات كورونا في الهند تتخطى 22 مليوناً مع تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة

المصدر: نيودلهي - (شينخوا)

ذكرت وزارة الصحة الهندية أن حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في الهند تخطت عتبة الـ22 مليوناً، اليوم، لتصل إلى 22296414 حيث تم تسجيل 403738 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبالإضافة إلى ذلك، وقعت 4092 حالة وفاة بكوفيد-19 في البلاد منذ صباح يوم السبت، ليصل إجمالي عدد الوفيات بالمرض إلى 242362، حسبما أضافت الوزارة. وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تُسجل فيه أكثر من 4 آلاف حالة وفاة خلال 24 ساعة.

ولا تزال هناك 3736648 حالة نشطة في الهند، بزيادة قدرها 13202 حالة نشطة سُجلت يوم السبت. وقد تم حتى الآن علاج إجمالي 18317404 أشخاصا وخرجوا من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل أعداد الإصابات بكوفيد-19 بلوغ ذروتها في البلاد، حيث استبعدت الحكومة الفيدرالية تطبيق إغلاق كامل لاحتواء الوضع المتدهور. وفرضت بعض الولايات حظر تجوال ليلي أو إغلاق جزئي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المستشار العلمي الرئيسي للحكومة كيه. فيجاي راجافان إن حدوث موجة ثالثة من تفشي كوفيد-19 أمر لا مفر منه في البلاد.

وتخضع دلهي لإغلاق ثالث يستمر حتى 10 مايو. وتم إلغاء بعض الامتحانات المدرسية أو تأجيلها في أعقاب الوضع الناتج عن كوفيد-19.

وارتفع عدد الحالات النشطة اليومية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وفي يناير، انخفض عدد الحالات اليومية في البلاد إلى أقل من 10 آلاف حالة.

وقد تم إعطاء أكثر من 169 مليون جرعة تطعيم (169439663 جرعة) منذ أن أطلقت الهند حملة تطعيم في جميع أنحاء البلاد يوم 16 يناير.

وبدأ التسجيل عبر الإنترنت يوم الأربعاء لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما. وهذه هي المرحلة الثالثة من التطعيم ضد كوفيد-19 والتي بدأت في الأول من مايو.

ومن ناحية أخرى، عززت الحكومة الفيدرالية العمل في مرافق اختبار كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، حيث تم إجراء أكثر من 300 مليون اختبار حتى الآن.

فقد تم إجراء 302275471 اختبارا حتى يوم السبت، من بينها 1865428 اختبارا تم إجراؤها يوم السبت وحده، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المجلس الهندي للبحوث الطبية اليوم (الأحد).

ويجري تطعيم الناس في الهند بنوعين من اللقاحات، وهما كوفيشيلد وكوفاكسين.

ومن ناحية أخرى، تسلمت الهند شحنتها الأولى من لقاح "سبوتنيك V" روسي الصنع في الأول من مايو.

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