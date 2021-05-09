إصابة 3 على الأقل في إطلاق نار بمركز تسوق بميامي وهروب المنفذ

المصدر: ميامي - د ب أ

أصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بعد ظهر يوم السبت في مركز أفينتورا التجاري أدى إلى تشتت المتسوقين للاختباء في المتاجر والفرار من المخارج قبل الساعة الرابعة مساءً بقليل.

ونقلت صحيفة "ميامي هيرالد" عن الشرطة قولها إن مشادة بين مجموعتين من الأشخاص تحولت إلى اشتباك جسدي خارج متجر هوجو بوس في المركز التجاري، وأخرج أحد الأشخاص من مجموعة مسدسا، وسحب رجل من المجموعة الأخرى مسدسًا آخر وأطلق عدة أعيرة نارية، وفقا لشهود عيان والشرطة.

وقالت السلطات إن ثلاثة أشخاص على الأقل يتلقون العلاج في المستشفيات المحلية من إصابات لا تمثل تهديدا على حياتهم.

وقال الميجور مايكل بينتوليلا من شرطة أفينتورا للصحفيين إن مطلق النار، وهو رجل أسود يرتدي زي أسود بالكامل، هرب من مكان الحادث متجهًا غربًا، وتبحث عنه عدد من الوكالات الأمنية، فيما يستجوب المحققون ثلاثة مشتبه بهم تم احتجازهم.

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