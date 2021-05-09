القوات الإسرائيلية تعتقل 13 فلسطينياً في القدس

المصدر: رام الله ■ د.ب.أ

اعتقلت القوات الإسرائيلية أمس، 13 فلسطينياً من مدينة القدس، يأتي ذلك بالتزامن مع مواجهات ليلية مع الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم، إن «الاعتقالات جاءت بعد دهم قوات الاحتلال عدداً من المنازل في البلدة القديمة، وفي أحياء الصوانة، والعيسوية، وراس العمود، وسلوان». وأشار الشهود إلى أن تلك القوات دهمت منزل مسؤول الشبيبة الفتحاوية في العيسوية محمد محمود، ولكنها لم تجده في المنزل. وتشهد باحات المسجد الأقصى في شرق القدس مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية منذ بداية شهر رمضان الجاري.

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