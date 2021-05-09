انفجارات تستهدف مدرسة أفغانية في كابول ومقتل 40 وإصابة العشرات

المصدر: كابول ■ وكالات

قال مسؤولون إن انفجارات عدة استهدفت مدرسة في العاصمة الأفغانية كابول أمس، ما أودى بحياة 40 شخصاً على الأقل وأدى إلى إصابة عشرات آخرين معظمهم طالبات.

وأبلغ مسؤول كبير في وزارة الداخلية الأفغانية «رويترز»، أن معظم الضحايا كانوا من الطالبات لدى خروجهن من مدرسة سيد الشهداء.

وأظهرت لقطات بثتها قناة طلوع التلفزيونية مشاهد فوضوية خارج المدرسة لكتب وحقائب مدرسية متناثرة عبر طريق ملطخ بالدماء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان، إن عدد القتلى 25 على الأقل ولم يحدد سبب الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات. ونفت حركة طالبان ضلوعها في الهجوم ونددت به.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news