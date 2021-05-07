أزمة سد النهضة.. مبعوث أميركي يزور السودان لتسوية النزاع مع إثيوبيا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

زار مبعوث الولايات المتحدة للقرن الإفريقي السودان، اليوم الجمعة، في أحدث محطات جولته في المنطقة والتي تهدف لحل النزاع المستمر منذ نحو عقد بشأن سد ضخم تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

وخلال زيارته التي تستمر يومين، يتوقع أن يعقد جيفري فيلتمان محادثات مع الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الحاكم في السودان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزيري الخارجية والري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وسيناقش فيلتمان النزاع الجاري بين إثيوبيا من ناحية، والسودان ومصر من ناحية أخرى بسبب ملء أديس أبابا خزان سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق. فاقم النزاع مخاوف من تصعيد عسكري للصراع قد يهدد المنطقة بأكملها.

وصرحت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن جولة فيلتمان تبرز "التزام واشنطن بقيادة جهود دبلوماسية مستمرة للتعامل مع الأزمات السياسية والأمنية والسياسية المتشابكة في القرن الإفريقي."

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