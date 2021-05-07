بوتين : لقاح سبوتنيك موثوق مثل بندقية "كلاشينكوف"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اللقاح الروسي "يمكن الاعتماد عليه مثل بنادق كلاشينكوف".

وجاء ذلك خلال مؤتمر بالفيديو الخميس مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه مسؤولو الصحة في البلاد الخميس نسخة أحادية الجرعة من لقاح سبوتنيك في أطلق عليها سبوتنيك لايت.

وتشير مقارنة بوتين إلى سلاح يعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي مازال شائعا ومستخدما على نطاق واسع حتى اليوم.

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