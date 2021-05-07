لبنان يتجه إلى «العتمة تدريجياً» ابتداءً من 15 مايو

المصدر: بيروت - رويترز

ذكر بيان حكومي، أمس، أن الظلام قد يخيم على لبنان مع نفاد السيولة النقدية اللازمة لتوليد الكهرباء هذا الشهر، ونُقل عن عضو البرلمان، نزيه نجم، قوله بعد اجتماع مع وزيرَي المالية والطاقة: «لا يجب أن ننسى أنه ابتداء من 15 مايو ستبدأ العتمة تدريجياً».

ووافق البرلمان اللبناني على قرض طارئ قيمته 200 مليون دولار يخصص لواردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء، في مارس ، لكن القرض لم يحصل حتى الآن على الموافقة النهائية.

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