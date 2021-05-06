فرنسا تمنح الجنسية لمئات الأجانب بسبب "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

منحت فرنسا الجنسية لأكثر من 2000 موظف أجنبي بسبب مساهمتهم في جهود مجابهة جائحة كورونا. وسمح لهؤلاء بالتقديم للحصول على الجنسية بعد عامين فقط من الإقامة في فرنسا بدل خمسة أعوام. ويشمل الإجراء العاملين في قطاع الصحة وأعوان الحراسة وعمال النظافة ومقدمي الرعاية المنزلية ومربيات الأطفال.



أكدت الحكومة الفرنسية تجنيس أكثر من ألفي موظف أجنبي نظير مساهمتهم في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة مارلين شيابا إن 2009 أشخاص، بينهم 665 قاصرا، تمتعوا بتسريع مسار التجنيس نظير "إظهارهم ارتباطهم بالأمة".

وكانت شيابا قد أصدرت توجيهات في سبتمبر لتسريع النظر في طلبات تجنيس الموظفين الأساسيين الذين "ساهموا بفعالية" في مكافحة كوفيد-19.

وسمح لهؤلاء بالتقديم للحصول على الجنسية بعد عامين فقط من الإقامة في فرنسا بدل خمسة أعوام.

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