كندا تسمح باستخدام لقاح «فايرز» للأطفال

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قررت كندا السماح باستخدام لقاح «فايزر - بيونتيك» لتطعيم الأطفال بداية من 12 عاماً، وحتى 15 عاماً، بحسب ما ذكرته الجهات الصحية في البلاد، التي وصفت القرار بأنه نقطة فارقة في المعركة ضد الوباء.

وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن كندا تعد أول دولة في العالم تقرر استخدام لقاح «فايرز - بيونتيك» لتطعيم هذه الفئة العمرية.

ووافقت كندا في ديسمبر الماضي على استخدام اللقاح لمن بلغوا السادسة عشرة، أو تجاوزوها.

وتأتي خطوة كندا التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم قبيل قرار متوقع قريباً من الجهات الرقابية في الولايات المتحدة.

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