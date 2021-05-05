قرارات جديدة من الحكومة المصرية لمواجهة "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم ، مجموعة من التدابير الجديدة، في ظل رصد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا».

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات متلفزة، إنه تقرر غلق المنشآت التجارية، بما في ذلك المحال والمقاهي والمولات التجارية، من التاسعة مساءً، وذلك بداية من يوم غد، لمدة أسبوعين. كما تقرر حظر الفعاليات الجماعية كافة داخل المنشآت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن رئيس الوزراء المصري أن إجازة عيد الفطر ستبدأ من يوم الأربعاء المقبل، وتستمر حتى الأحد التالي. وخلال العطلة، سيتم إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

وأعلن أيضاً أنه تقرر السماح بإقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى فقط، على أن تقام الصلاة بأسرع وقت ممكن، مع حظر اصطحاب الأطفال.

وشهد عدد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في مصر زيادة مطردة في الأسابيع الماضية، وحذر المسؤولون من زيادة انتشار العدوى بسبب تجمع الأسر خلال شهر رمضان.

وسجلت وزارة الصحة المصرية 1090 إصابة، و60 وفاة جديدة بالمرض، أمس (الثلاثاء). وقال المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا» حتى الثلاثاء هو 231 ألفاً و803 حالات، من ضمنهم 173 ألفاً و341 حالة تماثلت للشفاء، و13 ألفاً و591 وفاة.

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