فزع في اجتماعات مجموعة السبع بعد تأكيد إصابة عضوين بالوفد الهندي بكورونا

المصدر: لندن - (رويترز)

قالت الحكومة البريطانية، اليوم، إن جميع أفراد الوفد الهندي المشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن عزلوا انفسهم بعد أن أكدت الفحوص إصابة اثنين منهم بكوفيد-19.

وقال مسؤول بريطاني "اثنان من أعضاء الوفد جاءت نتائج فحوصهما إيجابية لذلك يعزل الوفد بكامله نفسه الآن".

وأضاف المسؤول "أمكن عقد القمة بعد فرض مجموعة صارمة من إجراءات مكافحة كورونا منها الفحص اليومي لجميع الوفود".

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيان جايشانكار إنه سيشارك في الاجتماعات عن بعد. ولم تظهر الفحوص إصابته.

وكتب جايشانكار على تويتر يقول "علمنا أمس بمخالطة حالات يُشتبه بإصابتها بكوفيد... وكإجراء احترازي ومراعاة للآخرين قررت المشاركة عن بعد وسيكون هذا هو الحال مع اجتماعات مجموعة السبع اليوم كذلك".

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