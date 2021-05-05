وزير الخارجية الهندي يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته لحالة كورونا

المصدر: نيودلهي - (د ب ا)

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في تغريدة إنه علم أنه خالط حالات إصابة محتملة بفيروس كورونا أثناء تواجده في لندن للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموع السبع.

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزير قرر أن يخضع للعزل الذاتي.. وقال "كإجراء احترازي قررت أن أؤدي مهامي افتراضيا".

ويشار إلى أن احتمالية تفشي الفيروس يمكن أن تعرقل الاجتماع، الذي يعقد وجها لوجه، و يستمر يومين، وتستضيفه بريطانيا.

وقال الوفد البريطاني إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية عقب أن ذكرت شبكة سكاي نيوز أنه توجد حالتان مصابتان بفيروس كورونا بين أعضاء الوفد الهندي.

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