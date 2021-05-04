هجوم صاروخي جديد يستهدف القوات الأميركية في العراق

المصدر: بغداد - أ ف ب

استهدف هجوم صاروخي قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية وتقع في محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، في ثالث عملية من نوعها ضد قوات الولايات المتحدة في العراق في غضون 72 ساعة، حسبما أفاد بيان رسمي.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني: "سقط صاروخان من نوع كاتيوشا في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر بشرية أو مادية".

ووقعت هجمات صاروخية مماثلة الأحد والاثنين ضد قواعد تؤوي قوات أميركية عند مطار بغداد الدولي وشمال بغداد.

ووقع الهجوم الأخير بالتزامن مع زيارة وفد أميركي رفيع برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، لبغداد.

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