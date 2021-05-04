الحكومة العراقيّة تقرر فرض حظر تجوال في البلاد لمدة 10 أيام للحد من تفشي كورونا
قررت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء فرض حظر التجوال الشامل في البلاد لمدة 10 أيام اعتبارا من الثاني عشر من الشهر الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت الدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء صادق في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، إعتبارًا من 12 آيار/مايو وحتى 22 من ذات الشهر للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى.
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء بعد أن سجلت وزارة الصحة والبيئة مؤخرا زيادة بإعداد الإصابات في عموم العراق.
وذكر البيان أن قرار حظر التجوال يشمل غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.
وأعلنت الدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء صادق في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، إعتبارًا من 12 آيار/مايو وحتى 22 من ذات الشهر للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى.
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء بعد أن سجلت وزارة الصحة والبيئة مؤخرا زيادة بإعداد الإصابات في عموم العراق.
وذكر البيان أن قرار حظر التجوال يشمل غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.
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