وفاة دبلوماسية سويسرية في إيران إثر سقوطها من ارتفاع شاهق

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفادت وسائل إعلام إيرانية أنه تم العثور على دبلوماسية كبيرة في السفارة السويسرية بطهران ميتة بعد سقوطها من مبنى شاهق كانت تعيش فيه في شمال المدينة.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن موظفة في سفارتها في إيران توفت متأثرة بحادث، دون كشف اسم الضحية.

وأضافت أن "إدارة الشؤون الخارجية ورئيسها، المستشار الاتحادي إجنازيو كاسيس، مصدومان من الوفاة المأساوية ويعبران عن أعمق تعازيهما للأسرة".

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، قوله إنه تم العثور على جثة الدبلوماسي في وقت مبكر يوم الثلاثاء بعد الإبلاغ عنها أنها مفقودة.

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