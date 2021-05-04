مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة «رافال»

قالت وزارة الدفاع المصرية في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء إنها تعاقدت مع فرنسا على توريد 30 طائرة مقاتلة من طراز «رافال».

وأوضحت الوزارة عبر بيان على موقعها الإلكتروني أن التعاقد جرى بين القوات المسلحة المصرية وشركة «داسو أفياسيون» الفرنسية ويتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات.

وأضاف البيان أن الطائرات تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلا عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة وقدرة عالية على المناورة وتعدد أنظمة التسليح بها.

وسبق لمصر التعاقد عام 2015 لتوريد 24 طائرة «رافال» لصالح القوات الجوية المصرية التى وصفها البيان بـ«الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية».

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