إيران تنفي تبادل سجناء مع الولايات المتحدة

المصدر: طهران ■ أ.ف.ب

نفت إيران أمس، إبرام صفقة لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تقارير صحافية تحدثت عن التوافق على خطوة كهذه على هامش مباحثات لإحياء الاتفاق النووي. وأفادت وسائل إعلام، أول من أمس، باتفاق إيران والولايات المتحدة على تبادل أربعة سجناء لدى كل منهما، نقلاً عن «مصدر مطلع» لم تسمه، لكن مسؤولين أميركيين نفوا تلك المعلومات في اليوم نفسه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن «التقارير المنسوبة إلى مصادر مطلعة هي غير مؤكدة». وأضاف: «وضع السجناء خارج أي مباحثات ومسارات أخرى، سواء أكانت بشأن الاتفاق النووي أو غيره».

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