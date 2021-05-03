الجزائر ترصد 6 إصابات بالسلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا

المصدر: الجزائر - د ب أ

كشف معهد باستور في الجزائر، اليوم الاثنين، عن رصد 6 حالات إصابة بالسلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في البلاد.

ونوه المعهد في بيان إلى تسجيل 37 إصابة جديدة من السلالة البريطانية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بهذه السلالة إلى 180.



يذكر أن مجموع إصابات فيروس كورونا في الجزائر وصل حتى اليوم إلى 122 ألفا و717، مقابل 3 آلاف و280 حالة وفاة، و85 ألفا و524 حالة شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news