3 إصابات بالمتحوّر الهندي في الأردن

المصدر: عمان ■ أ.ف.ب

أعلن وزير الصحّة الأردني فراس الهواري، أنّ بلاده سجّلت ثلاث إصابات بالمتحوّر الهندي لفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا.

وقال الوزير في تصريحات لقناة «المملكة» الرسمية إن المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة.

وأضاف الهواري أنّه تم تسجيل حالتين في عمّان وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا، ما يؤكّد أنّ ظهور الحالات المتحوّرة ليست بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج وإنّما نتيجة التكاثر النوعي. ويُعتقد أنّ المتحوّر الهندي لفيروس كورونا الذي رُصد حتى الأمس في 17 بلداً على الأقلّ، بينها فرنسا والمملكة المتّحدة وألمانيا، هو أشدّ عدوى. وقرّر الأردن الأحد الماضي وقف الرحلات الجوية مع الهند.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news