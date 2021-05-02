الرئيس اللبناني: نعمل على محاسبة الفاسدين

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في لبنان فساداً.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، عن عون قوله، في تغريدة لتحية عمال لبنان، إن «أولويته أن يكون إلى جانبهم، ويواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في مالية الدولة فساداً».

وأضاف: «أقدم تحية تقدير إلى عمال لبنان في عيدهم! أنتم ركن النهوض الموعود، وستثمر تضحياتكم حتماً قيامة من الضائقة الخانقة التي يعيشها شعبنا».

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