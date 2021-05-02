هجوم لـ«داعش» في إقليم كردستان العراق

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أمس، أن عدداً من قوات البيشمركة الكردية قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنه تنظيم «داعش» الإرهابي على مواقع للبيشمركة، في منطقة التون كوبري في محافظة كركوك (250 كم شمال بغداد).

وقال بارزاني في بيان صحافي: «بأسف بالغ، قتل كوكبة من أبطال قوات البيشمركة وأصيب آخرون بجروح، بعد أن شنّ إرهابيو (داعش) هجمات إرهابية على مواقع البيشمركة الأبطال في حدود بردي - آلتون كوبري».

وأضاف أن تنظيم داعش مازال يُشكل تهديداً وخطراً في الكثير من مناطق العراق، مشدداً على أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجيش العراقي والبيشمركة، وأن يواصل التحالف الدولي تدريب البيشمركة والجيش العراقي.

وأكد بارزاني ضرورة بقاء التحالف الدولي للتصدي لتنظيم داعش وإنهاء تهديداته المستمرة.

وبحسب مصادر أمنية في محافظة كركوك، فإن عناصر «داعش» هاجموا بالأسلحة نقطة تابعة للبيشمركة، ما أدى إلى مقتل ستة بينهم آمر سرية برتبة نقيب، وإصابة اثنين في منطقة التلال باتجاه طريق أربيل.

بارزاني يدعو إلى بقاء التحالف الدولي للتصدي لـ«داعش».

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