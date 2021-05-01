الهند تسجل 400 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" في يوم واحد

المصدر: نيودلهي - أ ف ب

فتحت الهند حملة التلقيح أمام مجمل البالغين على أراضيها وعددهم حوالى 600 مليون شخص رغم النقص في مخزون الجرعات وفي خضمّ الطفرة الوبائية التي أدت إلى تسجيل عدد قياسي جديد بلغ أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأحصت الهند وهي على خط مواجهة الوباء إلى جانب البرازيل، السبت 401 ألف و993 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في سابقة عالمية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة. وخلال شهر أبريل، سجّلت الهند التي تضم 1.3 مليار نسمة، حوالى سبعة ملايين إصابة جديدة.

وسُجّلت السبت حوالى 3523 وفاة في يوم واحد، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 211 ألفا و843 وفاة.

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