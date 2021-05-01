قتلى وجرحى في انفجار قنبلة داخل مسجد بأفغانستان

المصدر: كابول - د ب أ

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن جنديين أفغانيين على الأقل قتلا وأصيب 18 آخرون في انفجار وقع داخل مسجد بقاعدة عسكرية، تقع في مطار "باغرام" بإقليم "باروان" شمال أفغانستان.

وقال مسؤولان أفغانيان محليان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قنبلة انفجرت داخل مسجد في قاعدة عسكرية أفغانية، تحمي مركز احتجاز باغرام.

وقال نائب قائد شرطة باروان، عبدالواسع رحيمي: "زرعت القنبلة في سقف المسجد وانفجرت، خلال صلاة العشاء أمس".

وأضاف رحيمي أن القاعدة الأفغانية تقع على بعد بضعة مئات من الأمتار من القوات الدولية التي مازالت تتمركز في باغرام.

ويضم مطار باغرام أكبر قاعدة عسكرية أميركية في أفغانستان، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

يأتي ذلك بعد أن بدأت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) رسميا الانسحاب من أفغانستان اليوم السبت.

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