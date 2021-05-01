عشرات القتلى والجرحى في احتفال ديني شمال إسرائيل

المصدر: تل أبيب - وام

أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية بوقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين، إثر انهيار منصة في جبل الجرمق (ميرون) قرب صفد شمالاً فجر أمس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد القتلى بلغ 45 قتيلاً، فيما بلغ عدد الإصابات 150، إثر انهيار جسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود في منطقة الجليل. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حادث انهيار الجسر «كارثة فادحة».

وعلى إثر الحادث شرعت الشرطة في إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوّار إلى الجبل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة في نقل عشرات الإصابات في حادث الانهيار. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي «خلال احتفالات يوم الهيلولا في عيد لاغ بوعيمر لإحياء ذكرى الحاخام شمعون بار يوحاي، انهار سقف في جبل ميرون (الجرمق)».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news