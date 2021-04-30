مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تنفي وفاته

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت صحيفة "المصري اليوم" إن مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، نفت شائعة وفاته التي ترددت منذ قليل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المصادر أن الفريق بحالة صحية جيدة، ومتواجد بمنزله ولا صحة لهذه الشائعة.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق و2 آخرين من اتهامهم بإهدار المال العام في القضية المعروفة إعلاميا جمعية خدمات مصر الجديدة "حديقة الأسرة".

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