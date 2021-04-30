سورية: فحص أهلية المتقدمين للترشح في انتخابات الرئاسة

المصدر: عمان - رويترز

قال وزير الإعلام السوري، أمس، إن سورية ستبتّ، في غضون 12 يوماً، في القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة، التي تجري الشهر المقبل. وقال الوزير عماد سارة للصحافيين، إن المحكمة الدستورية ستفحص أهلية 51 مرشحاً، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، لخوض الانتخابات المقررة في 26 مايو. وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، جهاد اللحام، لوسائل الإعلام الرسمية: «ستقوم المحكمة بالفحص والدراسة القانونية لملفات طلبات الترشح، وتصدر قرارها بأسماء المرشحين الذين قررت المحكمة قبول ترشيحاتهم التي استوفت الشروط الدستورية والقانونية».

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