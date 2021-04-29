ألمانيا أول بلد أوروبي يلقّح أكثر من مليون شخص خلال يوم واحد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استعملت ألمانيا، أمس ، 1.1 مليون جرعة لقاح ضد «كورونا» لتصير أول دولة أوروبية تتجاوز عتبة مليون تلقيح خلال 24 ساعة، في وقت رصدت فيه برلين عدة إصابات بالنسخة المتحورة الهندية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

واستعملت أكبر دول الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى 1.089 مليون جرعة لقاح خلال يوم، وفق ما أعلن، اليوم (الخميس)، وزير الصحة ينز شبان الذي قال خلال مؤتمر صحافي: «يظهر ذلك إلى أي مدى سرّعنا» حملة التطعيم، فقط الصين والولايات المتحدة والهند حققت نتائج تلقيح أعلى خلال 24 ساعة.

وارتفع معدل التلقيح اليومي في ألمانيا من 0.71 في المائة من السكان على امتداد الأسبوع الماضي إلى 1.3 في المائة، الأربعاء.

في الإجمال، تلقى 26 في المائة من سكان ألمانيا جرعة لقاح واحدة، في حين صار 7.5 في المائة محصنين كلياً.

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