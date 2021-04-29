"الفتح الكامل" لنيويورك أول يوليو

المصدر: نيويورك – رويتر

قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك، اليوم الخميس، إن المسؤولين يخططون "لإعادة الفتح الكامل" للمدينة في الأول من يوليو تموز بعد أكثر من عام على عمليات الإغلاق التي سببها فيروس كورونا.

وقال دي بلاسيو لمحطة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية "نحن مستعدون لفتح المتاجر وفتح مكاتب الشركات والمسارح بكامل طاقتنا".

وقال إن تفاؤله بقدرة أكبر مدن البلاد على العودة للمستوى الطبيعي للتشغيل يرجع بشكل كبير إلى أنه تم إعطاء 6.3 مليون جرعة لقاح بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 8.3 مليون نسمة.

ولم يتضح على الفور كيف ستتوافق خطط رئيس البلدية مع خطط حكومة الولاية التي تتحكم في قيود تشغيل المطاعم والشركات.

وبدأت مسارح برودواي إعادة فتح أبوابها هذا الشهر لعروض خاصة أمام عدد محدود من الجمهور. وحدد منتجون كثيرون الأول من يونيو حزيران لإعادة فتح مسارحهم.

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