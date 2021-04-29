سورية: 51 مرشحاً للانتخابات الرئاسية عند إغلاق باب قبول الترشح

المصدر: دمشق - د.ب.أ

تم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سورية، أمس، بعد تقدم 51 مرشحاً للتنافس في الانتخابات التي تجري نهاية شهر مايو المقبل.

وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، إن «المجلس تبلغ من قبل المحكمة الدستورية العليا 10 طلبات للترشح لمنصب رئيس الجهورية، وبلغ عدد المرشحين 51 مرشحاً».

من جانبه، قال النائب في مجلس الشعب فايز سليمان: «اختتمت (أمس) جلسات تلقي طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من المحكمة الدستورية العليا، ويواصل أعضاء مجلس الشعب (أمس) منح تأييدهم للمرشحين الذين بلغ عددهم 51 مرشحاً وهو أعلى رقم في تاريخ سورية». ورجح سليمان أن «يخوض الانتخابات إلى جانب الرئيس الأسد المرشح عبدالله عبدالله، والمرشحة فاتن النهار أو المرشح محمود مرعي».

وضمت أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية سبع سيدات وشخصية من المعارضة وكردياً سورياً.

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