بايدن يعتزم اقتراح حزمة دعم اجتماعي ضخمة في خطابه الأول أمام الكونجرس
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراح حزمة دعم اجتماعي ضخمة خلال أول خطاب له على الإطلاق أمام جلسة مشتركة للكونجرس اليوم الأربعاء، وتهدف الحزمة إلى دعم الأسر وزيادة التمويل المخصص للتعليم.
وأعلن البيت الأبيض مساء أمس أن تكلفة الخطة تقدر بنحو 8ر1 تريليون دولار، على مدار عشر سنوات، وسيتم تمويلها من خلال زيادة الضرائب وتحصيل أوسع نطاقا للضرائب المستحقة.
ووفقا لإدارة بايدن، فإن المقترح يتضمن استثمارات بنحو تريليون و 800 مليار دولار في تخفيضات ضريبية للعائلات.
ويخطط الرئيس على سبيل المثال لإنفاق 200 مليار دولار على تمويل عامين من التعليم ما قبل المدرسي لسن ثلاثة وأربعة أعوام.
كما يسعى بايدن، الديمقراطي، إلى توسيع الائتمان الضريبي المرتبط بالأطفال والمساعدة في تكاليف رعاية الأطفال، وفقا للدخل. كما ستصبح الإجازة المرضية مدفوعة الأجر وما يصل إلى ثلاثة أشهر من إجازة الأمومة هي القاعدة في الولايات المتحدة.
وتحتاج مقترحات الرئيس إلى موافقة الكونجرس. وبينما يتمتع الديمقراطيون بأغلبية في مجلس النواب، فإنهم سيحتاجون إلى دعم الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتمرير الحزمة.
وأعلن البيت الأبيض مساء أمس أن تكلفة الخطة تقدر بنحو 8ر1 تريليون دولار، على مدار عشر سنوات، وسيتم تمويلها من خلال زيادة الضرائب وتحصيل أوسع نطاقا للضرائب المستحقة.
ووفقا لإدارة بايدن، فإن المقترح يتضمن استثمارات بنحو تريليون و 800 مليار دولار في تخفيضات ضريبية للعائلات.
ويخطط الرئيس على سبيل المثال لإنفاق 200 مليار دولار على تمويل عامين من التعليم ما قبل المدرسي لسن ثلاثة وأربعة أعوام.
كما يسعى بايدن، الديمقراطي، إلى توسيع الائتمان الضريبي المرتبط بالأطفال والمساعدة في تكاليف رعاية الأطفال، وفقا للدخل. كما ستصبح الإجازة المرضية مدفوعة الأجر وما يصل إلى ثلاثة أشهر من إجازة الأمومة هي القاعدة في الولايات المتحدة.
وتحتاج مقترحات الرئيس إلى موافقة الكونجرس. وبينما يتمتع الديمقراطيون بأغلبية في مجلس النواب، فإنهم سيحتاجون إلى دعم الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتمرير الحزمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news