إصابة 16 طفلا في هجوم بسكين في روضة أطفال بالصين
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إن رجلا مسلحا بسكين أصاب 18 منهم 16 طفلا في روضة أطفال في منطقة قوانغتشي في جنوب غرب الصين اليوم الأربعاء.
وذكرت شينخوا أن طفلين تعرضا لإصابات بالغة في الهجوم الذي وقع في مدينة بايليو.
وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به.
وذكرت شينخوا أن طفلين تعرضا لإصابات بالغة في الهجوم الذي وقع في مدينة بايليو.
وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به.
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