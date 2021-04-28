مختبرات بايونتيك "واثقة" من فاعلية لقاحها ضد المتحور الهندي لكورونا
قال مؤسس مختبرات بايونتيك ومديرها أوغور شاهين الأربعاء، إنه "واثق" من فعالية لقاحه الذي طورته شركته بالتعاون مع مجموعة فايزر الأميركية ضد النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا.
ورغم أن "اختبارات" ما زالت جارية، فإن "المتحوّر الهندي لديه طفرات أجرينا عليها دراسات في السابق ولقاحنا فعال ضدها، ما يجعلنا واثقين" من ذلك، كما أضاف شاهين في مؤتمر صحافي افتراضي.
ورغم أن "اختبارات" ما زالت جارية، فإن "المتحوّر الهندي لديه طفرات أجرينا عليها دراسات في السابق ولقاحنا فعال ضدها، ما يجعلنا واثقين" من ذلك، كما أضاف شاهين في مؤتمر صحافي افتراضي.
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