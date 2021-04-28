وفيات كورونا في الهند تتجاوز 200 ألف بعد زيادة قياسية في الإصابات

المصدر: نيودلهي - رويترز

تجاوز إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند 200 ألف منذ ظهور الوباء، إذ أدى نقص الأكسجين والإمدادات الطبية وموظفي المستشفيات إلى زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

وشهدت الموجة الثانية من كورونا في الهند إصابة ما لا يقل عن 300 ألف يوميا خلال الأسبوع الماضي، مما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل وأثار استجابة دولية لمساعدة تلك الدولة الآسيوية.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت سلطات الصحة 360960 حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد يومي في العالم، ليصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا. وزادت الوفيات بواقع 3293، في أكثر حصيلة يومية في الهند حتى الآن، مما يرفع عدد المتوفين جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 201187.

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