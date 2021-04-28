السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ قبالة منطقة ينبع

المصدر: الرياض ■ أ.ف.ب

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، تدمير زورق مفخخ مسيّر عن بُعد في البحر الأحمر، قبالة منطقة ينبع غرباً، التي تضم ميناء نفطياً مهماً، مشيرة إلى أن «تحقيقات» تجري لمعرفة ملابسات الحادث.

ولم تعلن أي جهة عن وقوفها خلف الزورق المفخخ، لكن المتمردين الحوثيين في اليمن غالباً ما ينفّذون هجمات مماثلة ضد أهداف وسفن في مياه البحر الأحمر، انطلاقاً من قواعدهم في الساحل الغربي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية: «تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد»، مضيفة أن «الوحدات البحرية تمكّنت من رصد تحرك الزورق المفخخ، والمسيّر عن بُعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع».

وتابعت أن «التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها».

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