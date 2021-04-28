45 وفاة و7152 إصابة جديدة بـ «كورونا» في العراق

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، أمس، بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 15 ألفاً و348 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 7152 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و45 ألفاً و10 إصابات.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 7312 شخصاً، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 920 ألفاً و532 حالة.

وأوضحت أن المستشفيات أجرت 43 ألفاً و230 فحصاً مختبرياً ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص إلى 9 ملايين و198 ألفاً و959، فيما بلغ العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا 322 ألفاً و828 شخصاً.

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