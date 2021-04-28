الرئيس الألماني يشكر المسلمين على التزامهم بالقواعد

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أعرب الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير عن شكره للمسلمين في ألمانيا على التزامهم بقواعد مكافحة انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان.

وقال شتاينماير، أمس، في مكتبه في بون «فيلا هامرشميت»: «نحن ممتنون لأن المسلمين يلتزمون بقواعد النظافة المعمول بها».

وخلال مقابلته مع ممثلين عن الخدمات الاجتماعية للنساء المسلمات، أشار شتاينماير إلى أن الالتزام بشهر الصيام في ظل ظروف كورونا يشكل تحدياً خاصاً، وذلك إلى جانب عدم إمكانية الاحتفاء في مجموعات كبيرة كالمعتاد هذا العام أيضاً بالحدث المجتمعي الرائع الذي يتطلع إليه المرء عادة، والمتمثل في عيد الفطر.

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