رئيس الوزراء السوداني يشيد بمواقف الإمارات الداعمة لبلاده

المصدر: الخرطوم - وام

أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بمواقف دولة الإمارات الداعمة لبلاده في المحافل الدولية وجهودها المستمرة لإنجاح الفترة الانتقالية.

وأكد حمدوك خلال لقائه سفير الإمارات لدى جمهورية السودان حمد محمد حميد الجنيبي، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والعمل على تطويرها في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

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