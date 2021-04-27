"النواب "المصري يوافق على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

المصدر: القاهرة - د ب أ

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، وبأغلبية أعضائه، على قرار رئيس الجمهورية بشأن فرض حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

يأتي ذلك بعد يوم من إلقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب كشف فيه الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ.

وقال مدبولي في كلمته أمس الاثنين إنه في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح أول أمس الأحد.

وأكد مدبولي التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وأشار إلى أن الجميع يدرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ولتحقيق التقدم في جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ولفت رئيس الوزراء إلى حالة عدم الاستقرار الذي تشهدها بعض الدول في المنطقة والانعكاسات السلبية لذلك على مصر وعلى المنطقة بأسرها، معرباً عن أمله أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر.

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