إيران تسجل حصيلة قياسية للوفيات اليومية بـ «كورونا»

المصدر: طهران ■ د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تسجيل 496 حالة وفاة و21026 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لبيانات وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن حصيلة الوفيات اليومية الجديدة هي الأعلى على الإطلاق التي يتم تسجيلها في إيران في يوم واحد منذ ظهور الفيروس.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إيران ارتفع إلى نحو مليونين و417 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 70070.

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