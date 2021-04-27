السعودية.. إغلاق 39 مسجداً بعد ثبوت إصابات بكورونا

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية أمس، أنها أغلقت 39 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) بين صفوف المصليين.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في بيان لها أمس، إن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 79 يوماً الماضية بلغت 862 مسجداً، تم فتح 801 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

وفي وقت سابق اليوم،أعلنت وزارة الصحة السعودية إلى أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 6913 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد 958 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 413 ألفا و174.

كما لفتت الوزارة إلى تسجيل 1047 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 396 ألفا و604.

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