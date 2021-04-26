أردوغان يدعو بايدن للتراجع عن "الخطوة الخاطئة" بشأن الأرمن

المصدر: أنقرة - رويترز

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأميركي جو بايدن إلى التراجع فورا عن إعلانه بأن مذابح الأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية عام 1915 إبادة جماعية، وهي خطوة قال إنها تؤثر على العلاقات الثنائية وتضعفها.

وفي أول تصريحات له منذ بيان البيت الأبيض، قال أردوغان إن "الخطوة الخاطئة ستعيق العلاقات" ونصح الولايات المتحدة "بالنظر في المرآة".

لكن الرئيس التركي أضاف في ذات الوقت أنه يتوقع "فتح باب جديد في العلاقات ومناقشة جميع الاتفاقات مع الرئيس بايدن في قمة حلف شمال الأطلسي في يونيو المقبل".

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