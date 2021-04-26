أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا أعطيت في أنحاء العالم

المصدر: أ ف ب - باريس

أظهر تعداد لوكالة فرانس برس أنه تم على مستوى العالم تم إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد حتى يوم السبت، وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من بدء أولى حملات التلقيح في ديسمبر.

واعطي ما لا يقل عن مليار ومليونين و938 الفا و540 جرعة في 207 بلدان او مناطق وفق هذا التعداد المستند الى مصادر رسمية. وانحصر أكثر من نصف هذه الجرعات (58 في المئة) في ثلاث دول هي الولايات المتحدة (225,6 مليون جرعة) والصين (216,1 مليونا) والهند (138,4 مليونا). ولكن قياسا بعدد السكان، احتلت إسرائيل الصدارة عبر تلقيح ستة من كل عشرة اسرائيليين في شكل كامل.

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