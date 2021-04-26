لبنان يأمل أن تعيد السعودية النظر في حظر المنتجات الزراعية

المصدر: بيروت – رويترز

أعرب لبنان، اليوم الاثنين، عن أمله في أن تعيد السعودية النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية والذي اتخذته بسبب زيادة تهريب المخدرات.

وكلف لبنان وزير الداخلية بالتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة.

وأفاد بيان للرئاسة أن لبنان "طلب أيضا من المدعي العام استكمال ومتابعة التحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضر والفاكهة وإطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج".

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