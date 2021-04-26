الكرملين: بوتين والأسد بحثا إمكانية تزويد سوريا بلقاحات مضادة لكورونا

المصدر:
  • الإمارات اليوم - رويترز
التاريخ:
قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مسألة تزويد سوريا بلقاحات روسية ضد كوفيد-19 والتعاون بين البلدين في مكافحة الفيروس.
وأضاف الكرملين أيضا أن الأسد أبلغ بوتين بالتحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية في سوريا والمقررة في مايو أيار. (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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