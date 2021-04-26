الكرملين: بوتين والأسد بحثا إمكانية تزويد سوريا بلقاحات مضادة لكورونا
قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مسألة تزويد سوريا بلقاحات روسية ضد كوفيد-19 والتعاون بين البلدين في مكافحة الفيروس.
وأضاف الكرملين أيضا أن الأسد أبلغ بوتين بالتحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية في سوريا والمقررة في مايو أيار. (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
وأضاف الكرملين أيضا أن الأسد أبلغ بوتين بالتحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية في سوريا والمقررة في مايو أيار. (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news