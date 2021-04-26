تعليق الرحلات الجوية في مطار ستوكهولم ارلاندا بعد العثور على سائل مشبوه
جرى إجلاء صالة وصول بمطار ستوكهولم ارلاندا اليوم الاثنين، عقب العثور على سائل مشبوه.
وأعلنت الشرطة الهولندية على موقعها أنه تم التحفظ على السائل، ولكن لم يعرف بعد إذا كان خطيرا أم لا، مضيفة أنه حتى الانتهاء من الأمر، سيستمر إغلاق الصال 5.
وطالبت الشركة المشغلة للمطار المسافرين بالاتصال بشركات الطيران.
وذكرت وكالة تي تي الهولندية للأنباء أنه بسبب استخدام هذه الصالة لكل الرحلات بسبب جائحة كورونا، فإنه لا يمكن حاليا إقلاع أي طائرة.
وأعلنت الشرطة الهولندية على موقعها أنه تم التحفظ على السائل، ولكن لم يعرف بعد إذا كان خطيرا أم لا، مضيفة أنه حتى الانتهاء من الأمر، سيستمر إغلاق الصال 5.
وطالبت الشركة المشغلة للمطار المسافرين بالاتصال بشركات الطيران.
وذكرت وكالة تي تي الهولندية للأنباء أنه بسبب استخدام هذه الصالة لكل الرحلات بسبب جائحة كورونا، فإنه لا يمكن حاليا إقلاع أي طائرة.
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