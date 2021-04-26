جنوب أفريقيا تستأنف استخدام لقاح جونسون اند جونسون الأربعاء المقبل
أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزي اليوم الاثنين أنه سوف يتم استئناف استخدام لقاح جونسون اند جونسون لفيروس كورونا في 28 نيسان/أبريل الجاري.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مخيزي القول في بيان اليوم" لقد تأكد أن هناك احتمالا بأن يصاب واحد بين كل مليون شخص بجلطة بعد اللقاح، ويبدو أن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 48 عاما معرضات للخطر بصورة خاصة".
وأضاف" في ظل هذه النسبة المنخفضة للاصابة بجلطة، أوصت جميع الجهات التنظيمية في أنحاء العالم بالاستمرار في استخدام لقاح جونسون اند جونسون".
وكانت جنوب أفريقيا قد قامت بتطعيم 292 ألفاو623 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح جونسون اند جونسون المؤلف من جرعة واحدة ضمن تجربة سريرية، وذلك قبل أن تعلق البرنامج في ظل مخاوف من وجود صلة بين اللقاح وحدوث جلطات.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مخيزي القول في بيان اليوم" لقد تأكد أن هناك احتمالا بأن يصاب واحد بين كل مليون شخص بجلطة بعد اللقاح، ويبدو أن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 48 عاما معرضات للخطر بصورة خاصة".
وأضاف" في ظل هذه النسبة المنخفضة للاصابة بجلطة، أوصت جميع الجهات التنظيمية في أنحاء العالم بالاستمرار في استخدام لقاح جونسون اند جونسون".
وكانت جنوب أفريقيا قد قامت بتطعيم 292 ألفاو623 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح جونسون اند جونسون المؤلف من جرعة واحدة ضمن تجربة سريرية، وذلك قبل أن تعلق البرنامج في ظل مخاوف من وجود صلة بين اللقاح وحدوث جلطات.
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