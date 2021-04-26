قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بـ "كوفيد-19"
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 145.84 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و229474.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 571537-32059609
الهند: 189544-16610481
البرازيل: 386416-14237078
فرنسا: 102164-5408606
روسيا: 247374-4753789
تركيا: 38011-4591416
المملكة المتحدة: 127419-4403171
إيطاليا: 118357-3920945
إسبانيا: 77496-3456886
ألمانيا: 81539-3275587
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 15217-1025288
34 - الأردن: 8563-700423
39 - لبنان: 7090-518104
40 - المغرب: 8988-509037
41 - الإمارات: 1569-508925
42 - السعودية: 6887-411263
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