قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بـ "كوفيد-19"

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 145.84 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و229474.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 571537-32059609

الهند: 189544-16610481

البرازيل: 386416-14237078

فرنسا: 102164-5408606

روسيا: 247374-4753789

تركيا: 38011-4591416

المملكة المتحدة: 127419-4403171

إيطاليا: 118357-3920945

إسبانيا: ‭‭‭77496‬‬‬-‭‭‭3456886‬‬‬

ألمانيا: 81539-3275587

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 15217-1025288 ‭‭‭‭

‬‬‬‬34 ‬‬‬‬- الأردن: 8563-700423

39 - لبنان: 7090-518104

40 - المغرب: 8988-509037

41 - الإمارات: 1569-508925

42 - السعودية: 6887-411263

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