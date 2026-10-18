الإمارات تتضامن مع تركيا وتعزي في ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية التركية الصديقة في ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى الجمهورية التركية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.